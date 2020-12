Anime Tokyo Babylon 2021 é acusado de plágio e sofre adiamento; entenda

Tokyo Babylon 2021 sofreu um duro golpe - e nem foi por conta do Coranavírus. Houve um alerta de cópia de design dos personagens, após o lamçamento do primeiro trailer do anime.

O comitê de produção fez uma investigação interna e decidiu adiar a estreia da série, além de "criar uma equipe de conformidade dentro do comitê para garantir o cumprimento estrito da lei".

Mais ainda: todos os materiais promocionas (trailers, vídeos e imagens) foram retirados do site, das redes sociais e de todas as mídias sociais afiliadas. O comitê também pediu desculpas publicamente à Clamp, aos fãs e enfim, todo mundo.

Confira a sinopse do mangá original: Estamos em 1991, os últimos dias da bolha econômica do Japão, dinheiro e elegância correm pelas ruas. O mesmo acontece com as correntes de escuridão abaixo deles, nutrindo espíritos malignos que apenas as artes dos onmyoji - os lendários ocultistas do Japão - podem combater. Os dois onmyoji mais poderosos estão sob o disfarce improvável de um charmoso jovem veterinário, Seishiro e o herdeiro adolescente do antigo clã Sumeragi, Subaru.

Ainda não há uma nova data de lançamento.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]