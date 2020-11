Anime PreCure tem 18ª temporada confirmada; saiba mais

Uma boa notícia para os fãs de anime: o a Toei Animation divulgou que vai ter a 18ª temporada de PreCure e já tem até nome: Tropical-Rouge!

As primeiras informações dão conta de que haverão muitas novidades. No logo, frases como “Make de Change! Muteki no Yaruki” (mudança de maquiagem! Motivação Incrível) e Vamos ser tropicais juntos (Minnade Isso ni Tropicacchao-!).