Amazon Prime confirma sexta e última temporada de The Expansive

A Amazon Prime finalmente trouxe boas notícias. The Expansive foi renovada para uma sexta temporada, sim. O único porém é que deve ser o último ano da série.



​Situada 200 anos no futuro, The Expanse narra a história de um tempo em que a humanidade já colonizou o sistema solar. A história começa quando o desaparecimento de uma mulher leva um detetive (Thomas Jane) e o capitão de uma nave espacial (Steven Strait) a trabalharem juntos, mas eles acabam entrando em uma corrida para revelar uma conspiração que pode ser a maior e mais perigosa da história da humanidade.

“You can’t stop the work.”



Season 6 is a go. pic.twitter.com/ayk93DChGm — The Expanse (@ExpanseOnPrime) November 24, 2020



A quinta temporada vai estrear dia 16 de dezembro, mas a última só deve ser vista em 2021.



