13 filmes de terror para curtir a Sexta-feira 13

Para alguns um dia de azar, para outros, uma ótima noite para maratonar. E nós fizemos uma lista com 10 filmes (e mais três séries) para você aproveitar esta data. Dá uma olhada:

Sexta-Feira 13 – A franquia de terror norte-americana tem 12 filmes, um programa de tV, livros, Histórias em Quadrinhos, jogos… enfim… Não faltam alternativas para saber mais sobre o serial killer Jason Voorhees, que se afogou em Camp Crystal Lake, quando criança (depois de muito bulling das outras crianças) e também devido à negligência da equipe do acampamento. Décadas depois, surgem boatos de que o lago está "amaldiçoado" e este, consequentemente, torna-se o cenário de uma série de assassinatos em massa. Jason é destaque em todos os filmes, seja como matador ou como motivação para os assassinatos.

Jason x Freddy - Decidido a reiniciar sua matança, Freddy Krueger ressuscita Jason Voorhees e o utiliza para recuperar seus poderes.

A Hora do Pesadelo - outra franquia clássica dos filmes de terror, A Nightmare on Elm Street conta a história de Freddy Krueger que, em vida, abusou sexualmente de uma criança. Os vizinhos, então, decidem fazer justiça com as próprias mãos e incendeiam a casa de Krueger, que morre queimado. O pedófilo jura vingança e ataca os filhos adolescentes dos vizinhos, durante o sono.



Noturno - Fazendo parte da antologia Welcome to the Blumhouse, Noturno conta a história de uma tímida estudante de música que, após descobrir o misterioso diário de uma colega de classe que morreu recentemente, começa a ofuscar sua extrovertida e incrivelmente talentosa irmã gêmea na instituição de música em que estudam.

Hereditário - Dos mesmos produtores de A Bruxa (A24): Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

O Exorcista: Uma atriz vai gradativamente tomando consciência de que a sua filha de doze anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, e este chega a conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desta terrível possessão.



Babadook - Amelia, viúva e ainda atormentada pela violenta morte do marido, tenta lidar com o medo de monstros que aterroriza seu único filho, o pequeno rebelde Samuel, e enfrenta dificuldades em amar o garoto. Após encontrar um misterioso livro, o menino, certo de que há um monstro que deseja matá-lo, começa a agir irracionalmente para o desespero de sua mãe. Mas logo Amelia percebe que realmente há uma sinistra presença na casa e ao redor deles.



O massacre da Serra elétrica - Em 1973, a polícia texana deu como encerrado o caso de um terrível massacre de 33 pessoas provocado por um homem que usava uma máscara feita de pele humana. Nos anos que se seguiram os policiais foram acusados de fazer uma péssima investigação e de terem matado o cara errado. Só que dessa vez, o único sobrevivente do massacre vai contar em detalhes o que realmente aconteceu na deserta estrada do Texas, quando ele e mais 4 amigos estavam indo visitar o seu avô.

Olhos Famintos - Ao voltarem para casa por uma estrada sem movimento, os irmãos Trish e Darry veem um vulto atirando o que parece ser um corpo embrulhado. Parando para investigar, eles descobrem centenas de corpos mutilados, pendurados embaixo de uma antiga igreja.

#Alive - Filme coreano (o que já diz muito para os amantes do cinema): Um jogador recluso luta para sobreviver em um condomínio repleto de pessoas infectadas com o vírus.

A Bruxa - Em uma fazenda no século 17, uma histeria religiosa toma conta de uma família que acusa a filha mais velha pelo desaparecimento do seu irmão ainda bebê. O triller tem Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie.

Gremilins - Apesar de passar na época do Natal e ser um filme produzido por Steven Spilberg, o clássico que tem Gizmo como protagonista não tem nada de comédia. Entre outras coisas, a mocinha afirma que odeia o período porque o pai tentou entrar pela chaminé vestido de Papai Noel e acabou quebrando o pescoço.

Coração Satânico - Nova York, 1955. Harry Angel (Mickey Rourke), um detetive particular, é contratado por Louis Cyphre (Robert De Niro), um misterioso cliente para encontrar um cantor. Entretanto, quanto mais ele se aprofunda na investigação, mais distante fica da verdade. Envolve-se com figuras estranhas, que morrem violentamente e penetra em um mundo místico, que não entende.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]