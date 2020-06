Raven-Symoné, de 'As Visões da Raven', se casa com Miranda Maday

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Raven-Symoné, de As Visões da Raven, anunciou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (18), que casou com Miranda Maday.

"Me casei com uma mulher que me entende desde os gatilhos à alegria... Eu te amo!”, escreveu a atriz de 34 anos.

A ex-Disney assumiu a orientação sexual em 2013.

