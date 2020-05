Zumbis voltam a atacar

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Acaba de chegar ao catálogo do Looke o filme Os Mortos Não Morrem, que une comédia e terror. Com direção de Jim Jarmusch, tem no elenco Adam Driver, Bill Murray, Selena Gomez, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Iggy Pop.

Em uma pequena e pacífica cidade, crimes misteriosos começam a acontecer e, durante as investigações, policiais descobrem que zumbis estão tomando conta do lugar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.