Zonas do corpo que não deve aplicar perfume; saiba quais

Para ficar com a pele mais cheirosa todo mundo adora abusar no perfume, no entanto, em determinadas partes do corpo não é recomendado a aplicação das fragrâncias.

O UOL listou alguns pontos para serem evitados;

1. Olhos

Talvez um dos pontos mais óbvios para evitar borrifar perfume seja próximo dos olhos. Os perfumes podem causar irritação e ardência se entrarem em contato com áreas sensíveis, como os olhos.

2. Cabelo

O cabelo absorve odores naturalmente, por isso pode parecer uma boa ideia colocar a fragrância nos fios. No entanto, os perfumes à base de álcool podem realmente ressecá-lo.

3. Mãos

Embora aplicar perfume no pulso possa ser uma das formas mais populares, se a fragrância acidentalmente entrar em contato com as suas mãos durante o processo, os perfumes à base de álcool podem secar a pele e causar feridas.

4. Axilas

Borrifar perfume nas axilas representa outra causa potencial de irritação. A interação entre o seu perfume e as glândulas sudoríparas das axilas pode resultar em comichão e queimadura.

5. Órgãos genitais

Da mesma forma, borrifar perfume perto destas áreas também pode resultar em pele seca.