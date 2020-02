X-9 Paulistana e Pérola Negra são rebaixadas para o Acesso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A X-9 Paulistana, escola duas vezes campeã de São Paulo, foi uma das rebaixadas deste ano. A agremiação da zona norte da capital desfilou na manhã de sábado (21), embaixo de chuva, para mostrar os batuques de todos cantos do BrasilO segundo carro alegórico da escola quebrou um dos eixos e se transformou em duas partes. Membros da diretoria da escola tiveram que empurrá-los separadamente, e a escola foi penalizada em 0,5 ponto.Outra escola que irá disputador o Grupo de acesso é a Pérola Negra. A escola tinha subido, no ano passado, para o Grupo Especial. A agremiação contou a história dos ciganos.A escola sofreu com uma enchente que atingiu o barracão da escola, no começo de fevereiro.Por conta disso, o quesito fantasia não foi utilizado, neste ano, como critério de desempate, para que a escola não fosse prejudicada.