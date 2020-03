Wilson Lima sai do limbo

RIO DE JANEIRO, RJ , (FOLHAPRESS) - O estado do Rio de Janeiro registrou o seu décimo óbito por Covid-19 nesta sexta-feira (27). Um homem de 66 anos infectado pelo novo coronavírus morreu em Volta Redonda, no que foi a primeira registrada morte na cidade até o momento.

Cinco homens e cinco mulheres morreram no estado até esta sexta. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio, todos eram idosos ou apresentavam comorbidades, sendo classificados no grupo de risco para Covid-19.

Foram seis óbitos na capital até agora. Os outros foram em Miguel Pereira, Niterói e Petrópolis. São 493 casos confirmados no estado. Porém, a cidade do Rio de Janeiro possui mais de 4,4 mil outros casos considerados prováveis, segundo a prefeitura.