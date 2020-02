Viradouro é campeã do Carnaval carioca e leva o 2º título de sua história

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Unidos de Viradouro cumpriu o que prometia e lavou sua alma na Sapucaí em 2020. A escola conquistou o segundo título de sua história nesta quarta (26), com o enredo "Viradouro de Alma Lavada".A agremiação homenageou as ganhadeiras da Lagoa do Abaeté, em Salvador, resgatando suas histórias e seu empreendedorismo.A escola contou a forma criativa como gerações de lavadeiras ganharam a vida se revezando entre o trabalho nas margens da lagoa e perambulando pela capital baiana com cestos de produtos variados. Com os lucros, acabaram ajudando a alforriar muitos escravos.