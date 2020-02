Vila Isabel, Salgueiro e Beija-Flor se destacam com luxo, samba-chiclete e pouca crítica social

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O abstrato e o lúdico deram o tom da Sapucaí em sua segunda e última noite de desfiles. As escolas que apostaram nessa pegada e se destacaram foram a Vila Isabel, o Salgueiro e a Beija-Flor, com enredos inusitados e bem executados.As críticas políticas e sociais, que vieram mais fortes no primeiro dia, ficaram em segundo plano desta vez, exceto pela sátira ao presidente Jair Bolsonaro na apresentação da São Clemente, com o humorista Marcelo Adnet fazendo até flexões em uma das alegorias. Também diferentemente do domingo, houve poucos incidentes com carros alegóricos ou evolução.Ainda no início da noite, a Unidos de Vila Isabel arrebatou o público contando uma história sobre a criação de Brasília (que completa 60 anos em 2020) bem diferente da que se lê nos livros, através de uma visão mítica.A cidade teria sido fruto de uma visão do curumim (menino), transmitida pela jaçanã (ave). A lenda une os povos de todas as regiões do país, que foram representadas no desfile de forma luxuosa e competente.A Vila se destacou pelo carro abre-alas com mais de 60 metros de extensão, representando a viagem onírica da criação da capital, pela inovação nas baianas vestidas de índias e pelas alas coreografadas, como a que simbolizava o fandango sulista.O último carro fez jus à historiografia sobre a cidade e homenageou os arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que efetivamente idealizaram sua arquitetura e urbanismo modernos.Já a Acadêmicos do Salgueiro transformou a Sapucaí num grande picadeiro de circo no terceiro desfile da noite, com um enredo sobre Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro brasileiro. Ele far ia 150 anos em 2020.A escola apostou em tons fortes de vermelho, dourado e azul e em tecidos como a camurça para manter o desfile no tema. Apresentou carros, fantasias, maquiagens e sapatos que esbanjavam detalhes e brilhos.As alegorias luxuosas e altas, porém, tiveram um preço. Puxadores tiveram dificuldade em manter o ritmo de dois tripés com grandes elefantes de pelúcia, o que causou um buraco entre as alas e uma falha na evolução.A comissão de frente interpretou muito bem uma coreografia sobre como Benjamin conheceu e entrou para o circo ao fugir de casa aos 12 anos, em 1882, em Pará de Minas (MG). Truques de mágica surpreenderam o público —Benjamin deitou na cama como menino e acordou como palhaço adulto.A Beija-Flor de Nilópolis também fechou a noite com um desfile grandioso e impactante, como prometido, se credenciando a disputar seu 15° título. Alegorias ricas em detalhes fizeram a escola reviver seus áureos Carnavais.O enredo foi "Se essa rua fosse minha", contando a história dos caminhos percorridos pelo homem por meio de lendas e mitos sobre estradas, vias e ruas, até desembocar na avenida Marquês de Sapucaí.A comissão de frente sobre gangues de rua usando uma estética estilo "Mad Max" se destacou, com carros e motos como alegorias. Jojô Todynho com os peitos à mostra foi outra sensação no desfile, representando Xica, rainha do Tijuco. O ator Edson Celulari desta vez veio no chão, sem tocar na bateria.CRÍTICAS POLÍTICASPrimeira a desfilar, a São Clemente usou o humor para criticar os políticos em geral e um deles em particular: Jair Bolsonaro (sem partido). A cultura malandra dos brasileiros como um todo também foi alvo da escola.O desfile foi fraco em fantasias e alegorias, mas mostrou um discurso de peso com o enredo "O conto do vigário". Teve bateria vestida de laranja, terraplanismo, fake news, mensagens estridentes como "Leonardo DiCaprio BOTOU FOGO na AMAZÔNIA!!!" e até o humorista Marcelo Adnet vestido de Bolsonaro.A Mocidade surpreendeu pouco, mas segurou a plateia com um samba forte cantado também por mulheres. "É sua voz que amordaça a opressão", dizia a música, que homenageou Elza Soares desfilando em carne e osso no último carro. Trouxe temas como machismo e racismo.Já a Unidos da Tijuca, que prometia um desfile com muitas surpresas, repetiu a velha fórmula do carnavalesco Paulo Barros, introduzida com o carro do DNA de 2004. O enredo sobre arquitetura foi de fácil compreensão, mas não empolgou a avenida por falta de novidades.Na noite de domingo (23) se destacaram a Viradouro, a Grande Rio e a Portela, que levantaram a plateia com enredos sobre raízes da cultura popular. A apuração, que decidirá a campeã do grupo especial em 2020, acontecerá na tarde desta quarta (26).