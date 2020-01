Vigilante morre após reagir a assalto em frente de supermercado em Cubatão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vigilante Benedito Nicandio, 53 anos, morreu após reagir a um assalto quando trabalhava fazendo a segurança de um supermercado, na noite desta quarta-feira (22), em Cubatão (56 km de SP). Nenhum criminoso havia sido identificado até a publicação desta reportagem.Segundo imagens de uma câmera de monitoramento, o segurança estava em frente ao comércio quando foi abordado por três bandidos. Nicandio reage à abordagem e começa a brigar com os ladrões. Após isso, ele é ferido com ao menos um tiro e corre para dentro do comércio.Após ferir a vítima, os criminosos, segundo boletim de ocorrência, correm em direção a uma das esquinas do mercado, onde embarcam em um Kia Picanto, de cor escura. De acordo com a polícia, um dos criminosos teria sido ferido com um tiro.Um colega do vigilante o colocou em um carro e seguiu para o pronto-socorro municipal, que fica na região central da cidade, onde Nicandio não resistiu.A mulher da vítima afirmou em depoimento que o marido trabalhava armado. A arma dele, no entanto, não foi encontrada. Ela teria sido levada pelos criminosos, de acordo com a polícia.Nenhum documento da arma foi entregue à polícia, que também investiga a procedência dela.O corpo do segurança foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Santos (72 km de SP).