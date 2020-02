Vídeo mostra dono jogando cão sobre portão duas vezes na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo de câmera de monitoramento mostra um ajudante de marcenaria de 28 anos jogando um cachorro duas vezes sobre o portão da casa em que mora, por volta das 16h30 de domingo (16), no Parque São Lucas (zona leste da capital paulista).O acusado argumentou que arremessou o vira-latas Bob, 4 anos, sobre o portão da casa, pois o animal teria mordido o pé da mulher do ajudante.Segundo as imagens, Bob é jogado a primeira vez de dentro da garagem da casa para a rua Domingos Pires Brito. O cachorro gira no ar e cai, de uma altura de cerca de quatro metros, no meio da via. Ele fica nitidamente atordoado e, instantes depois, retorna à garagem da residência entrando pela lateral do portão.Em seguida, o ajudante segura o cachorro e o arremessa. O cão gira novamente no ar e cai na via.As imagens repercutiram na internet e, por isso, o ajudante foi procurado por ativistas de uma ONG de proteção animal, na tarde desta segunda-feira (17). Ele não estava em casa, mas foi encontrado no trabalho, segundo a polícia.O suspeito aceitou ir ao 42º DP (Parque São Lucas), onde admitiu ter jogado o cachorro sobre o portão. Ele alegou que Bob "mudou de comportamento" no último ano. O cão, que foi adotado pela família, teria começado a morder as pessoas da casa desde então.Ainda em depoimento, o ajudante afirmou que "ficou nervoso" porque Bob mordeu o pé da mulher dele, ferindo-a. Ele argumentou que arremessou o cão sobre o portão, "para que ele fosse embora".O ajudante assinou um Termo Circunstanciado de "ato de abuso a animais."Bob foi encaminhado para uma ONG de proteção animal. Ele não teve ferimentos e passa bem.