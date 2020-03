Vídeo antigo de Drauzio sobre coronavírus circula nas redes como se fosse atual

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em janeiro deste ano, o médico Drauzio Varella gravou um vídeo em que tecia comentários sobre aquele momento da crise do coronavírus, quando ainda não existiam casos de contaminação no Brasil. Nas cenas de janeiro, o profissional dizia que estava levando a vida normalmente e que não havia motivo para pânico.

Em dois meses, o cenário, no Brasil e no mundo, mudou drasticamente. O profissional, nesse tempo, sempre informou a população sobre a evolução dos casos e dos cuidados necessários.

Nos últimos dias, no entanto, esse mesmo vídeo de janeiro passou a circular nas redes sociais como se fosse uma recomendação atual do médico.

Autoridades como o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) e o senador Flávio Bolsonaro compartilharam a imagem, sem acrescentar nenhum contexto, levando seus seguidores a acreditarem que Varella estava comentando a situação atual da crise no país, com mais de 1.800 casos confirmados e 34 mortos. Atualmente, a recomendação é para ficar em casa e evitar contatos diretos com pessoas.

O Twitter removeu as duas publicações por considerar que mensagens podiam colocar as pessoas em maior risco de transmitir o vírus.

Bolsonaristas têm atacado Drauzio Varella nas redes desde o episódio com a trans Suzy, quando reportagem no fantástico com o médico mostrou rotina da detenta sem revelar que havia sido condena por estupro e morte de criança.

Confira nota completa do Portal Drauzio Varella:

"O Portal Drauzio Varella vem acompanhando a pandemia de covid-19 desde seu início, em janeiro de 2020. Nossa equipe, incluindo o dr. Drauzio Varella, tem feito uma série de matérias e vídeos sobre o tema.

No início deste ano, a pandemia não havia chegado ao Brasil, portanto produzimos conteúdo para acalmar a população que, à época, não tinha motivos para alterar o ritmo de vida diário (o vídeo antigo que circula data de 30/01, quando a Itália tinha somente dois casos confirmados).

A situação mudou drasticamente. E vai continuar mudando, pois a pandemia é dinâmica. Orientações antigas não servem para este momento.

Diante do cenário atual, retiramos o material antigo do site e das nossas redes e colocamos informações atualizadas. Por prováveis interesses políticos, algumas autoridades oficiais estão usando esse conteúdo sem informar que se trata de material antigo, cujas recomendações não valem mais.

A situação pela qual o país passa é grave. Estamos prestes a enfrentar um enorme aumento do número de casos de covid-19, que pode por em risco a vida de muitos brasileiros.

Nosso sistema de saúde não tem condições de absorver uma grande quantidade de pacientes ao mesmo tempo, portanto é importantíssimo seguir não só as recomendações das autoridades em saúde, como o isolamento social.

Fique atento às novas recomendações e não divulgue material antigo ou de fontes não confiáveis.

Vale também reforçar aos mal intencionados que estão relacionando a recomendação de não entrar em pânico com orientações que minimizam a necessidade de quarentena: Não entrar em pânico é uma recomendação geral para enfrentarmos a pandemia de covid-19 tomando decisões conscientes. Nos locais em que há recomendação de entrar em quarentena, é preciso entrar, sim. Entrar em isolamento social sem entrar em pânico.

Não é hora de fazer uso político dessa situação. É momento de unirmos esforços para evitar o caos no sistema de saúde e a morte de brasileiros."