Veja o que se sabe até agora sobre a contaminação na cervejaria em MG

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Três mortes confirmadas e uma quarta sob investigação. Dezoito pessoas que desde dezembro relatam, entre os sintomas, dor abdominal, vômito, náusea, insuficiência renal ou alterações neurológicas. O ponto em comum: todas tomaram a cerveja Belorizontina, da fabricante Backer, de Belo Horizonte.Em três lotes da Belorizontina foi encontrada a substância dietilenoglicol, que desencadeou a síndrome nefroneural. O ministério da Agricultura mandou interditar a cervejaria e recolher cervejas e chopes de todos os rótulos da Backer. Já a empresa diz que nunca usou o dietilenoglicol na sua produção.Veja o que se sabe até agora sobre o caso em Minas Gerais:O que é síndrome nefroneural?A síndrome nefroneural é doença investigada por suspeita de contaminação por dietilenoglicol, substância encontrada em garrafas da cerveja Belorizontina e Capixaba, da marca mineira Backer. Ela traz problemas gastrointestinais (como náusea, vômito e dor abdominal), associados a uma insuficiência renal aguda grave que pode evoluir em até três dias, seguidos por alterações neurológicas.O que é dietilenoglicol?É uma substância usada na indústria como anticongelante e para evitar que os líquidos evaporem. O produto é tóxico e não deveria ter contato com a bebida; passa por cano isolado dos tanques.Quais os sintomas?A substância causa sintomas como insuficiência renal, alterações neurológicas, vômitos e diarreias. Em alguns casos e dependendo da predisposição de cada pessoa, pode levar à morte. Os sintomas costumam progredir em 72 horas.O que aconteceu em BH?Em 30 de dezembro de 2019, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais foram notificadas da ocorrência de um caso de paciente com insuficiência renal aguda e alterações neurológicas, internado em hospital da rede privada de saúde do município. Em 31 de dezembro, foi notificado um segundo caso com os mesmos sintomas, internado em hospital filantrópico do município de Juiz de Fora.E o que isso tem a ver com a cerveja Belorizontina?O dietilenoglicol foi encontrado em três lotes da cerveja Belorizontina (um da Capixaba, mesmo produto mas com outro rótulo que é vendida no Espírito Santo): L11348, L21348 e L21354Quantas pessoas foram afetadas?A Polícia Civil de Minas Gerais informou que recebeu até quarta-feira (15) notificação de 18 casos suspeitos de pacientes que apresentaram os sintomas da síndrome nefroneural, por intoxicação por dietilenoglicol, sendo quatro confirmados, com dois óbitos. Há uma terceira morte suspeita com as mesmas características de uma mulher de 60 anos, segundo a prefeitura de Pompéu (a 174 km de Belo Horizonte)O que diz a cervejaria?Durante toda a investigação, a cervejaria Backer reiterou que usa apenas o agente monoetilenoglicol em seu processo produtivo e que a substância dietilenoglicol não faz parte dos processos. A cervejaria apresentou à Polícia Civil de Minas Gerais notas de compras apenas do monoetilenoglicol.O que já foi feito?O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou na sexta-feira (10) o fechamento da cervejaria Backer. Além disso, estabeleceu ações de fiscalização para a apreensão dos produtos que ainda se encontravam no mercado, como medida cautelar. No total, 16 mil litros de cervejas foram apreendidos pelo Ministério.Na segunda-feira (13), o Ministério da Agricultura intimou a cervejaria a realizar recall de todas as cervejas e chopes produzidas entre outubro de 2019 até hoje. A empresa informou que acionou a Justiça porque precisava de mais tempo para se programar para atender, da melhor maneira possível, a medida de recall solicitada pelo Mapa.Até quarta-feira (15), haviam sido recolhidas pela prefeitura 1.234 garrafas de Belorizontina e Capixaba, sendo 103 dos três lotes contaminados (L1 1348, L2 1348 e L2 1354). Os produtos vão ficar sob custódia da Secretaria Municipal de Saúde e à disposição da Polícia Civil para as investigações.PERGUNTAS SEM RESPOSTAÉ verdade que houve sabotagem?Entre as hipóteses investigadas estão sabotagem, vazamento e utilização incorreta da substância. A Backer havia registrado um boletim de ocorrência contra um ex-funcionário da cervejaria, que ameaçou de morte o supervisor da empresa em dezembro. Depois de ser informado de que seria desligado da empresa, o funcionário teria feito ameaças no interior da empresa. A Polícia Civil informou que essa é mais uma linha investigativa a ser desenvolvida, mas diz que o foco inicial da apuração é a parte técnica da síndrome e os pacientes afetados por ela.Em que momento a água usada na produção da cerveja foi contaminada?Ainda não se sabe como ocorreu a contaminação da água. Nenhuma hipótese está sendo descartada pelas entidades que investigam o caso.RAIO X DA CERVEJARIA ARTESANAL NO BRASIL1.000 Fábricas de cerveja em atuaçãoRanking de cervejarias artesanais por estado186Rio Grande de Sul165São Paulo115Minas Gerais105Santa Catarina93Paraná352 a 380 milhões é a quantidade de litros de cerveja artesanal produzidos no país anualmente, segundo a Abracerva (cerca de 2,5% a 2,7% do total)21 é o total de rótulos produzido pela Backer, uma das maiores cervejarias artesanais do paísFontes: Polícia Civil de Minas, Mapa, Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) e cervejaria Backer