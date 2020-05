Veja como pedir isenção ao megarrodízio de São Paulo

O perigo mora lá fora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB) divulgou neste sábado as regras para pedir isenção no megarrodízio de veículos que será implantado na capital paulista a partir desta segunda-feira (11) por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Segundo a prefeitura, os profissionais isentos do rodízio devem fazer pedido pelo e-mail isencao.covid19@prefeitura.sp.gov.br.

Estabelecimentos de saúde, por exemplo, devem enviar o email nos próximos 10 dias com nome do profissional, CPF e placa do veículo, para garantir a exclusão das multas. A regra vale para os demais motoristas.

Já na segunda-feira será possível fazer o cadastro pelo Portal 156. Para isso, segundo a gestão Covas, é preciso acessar o site www.sp156.prefeitura.sp.gov.br. No portal, é necessário clicar na área "Trânsito e Transporte" e, em seguida, na opção "Rodízio de Veículos (coronavírus) - Cadastrar veículos para isenção durante a pandemia".

Os profissionais de saúde terão até dez dias corridos para acionar a prefeitura para que sejam cadastrados e liberados de multas. Quem já tinha a isenção antes, segue autorizado.

No caso de veículos particulares dos profissionais de outras profissões listadas abaixo, cabe ao estabelecimento empregador identificar os condutores e respectivos veículos perante a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.

O rodízio será válido para todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos, durante as 24 horas do dia, e as restrições para circulação abrangem toda a cidade, não apenas para o centro expandido.

A restrição funcionará da seguinte maneira: nos dias pares, circulam os carros com final da placa par. Nos dias ímpares, trafegam veículos com final da placa ímpar. Isso aumenta a restrição de circulação de carros de 20% para 50%, segundo a prefeitura.

A exceção, detalhada no decreto publicado pela administração municipal, será o dia 31 de maio, quando todos os veículos poderão circular pela cidade de São Paulo.

Os veículos que descumprirem as novas regras serão autuados de acordo com Código de Trânsito Brasileiro com 4 pontos no prontuário CNH e penalidade de R$ 130,16.

Será aplicada somente uma multa por dia para o mesmo veículo, independentemente da quantidade de vezes em que houver, no mesmo dia, desobedecido à restrição.

Táxis e motos estão isentos do rodízio. Os motoristas de aplicativo, porém, vão ter que trabalhar em dias alternados.

Serviços com veículos isentos do rodízio

Transportes coletivo

Motocicletas

Táxis

Transporte escolar

Guinchos

Bombeiros

Polícia

Fiscalização e operação de trânsito

Ambulâncias

Defesa civil

Forças armadas

Fiscalização e operação de transporte de passageiros

Funerários

Penitenciários

Conselhos Tutelares

Assistência social

Poder Judiciário

Transporte de materiais necessários a campanhas públicas

Manutenção dos sistemas ferroviário e metroviário

Emergências químicas

Implantação e manutenção infraestrutura: energia elétrica, iluminação pública, água e esgoto e telecomunicações

Coleta de lixo

Manutenção de vias

Correios

Transporte de combustível

Transporte de insumos hospitalares

Transporte de sangue, de órgãos para transplantes e de material para análises clínicas Transporte de valores

Escolta armada

Cobertura jornalística

Transporte de alimentos

Veículo Urbano de Carga (VUC)

Manutenção de elevadores

Abastecimento de comércio essencial: farmácias, supermercados, feiras livres e açougues Veículos movidos por energia elétrica ou hidrogênio

Missões diplomáticas

Isenções de veículos particulares

Médicos

Pessoa com deficiência que comprometa a mobilidade

Pessoa com doença crônica ou que realize tratamento continuado debilitante de doença grave, como, por exemplo quimioterapia

Profissionais de enfermagem

Técnicos ou tecnólogos da saúde

Médicos veterinários

Fisioteraupetas

Farmacêuticos

Nutricionistas

Psicólogos

Fonoaudiólogos

Patologistas

Dentistas

Pesquisadores da área da saúde

Trabalhadores da área da saúde de serviços administrativos, guarda, segurança, vigilância, manutenção e limpeza

Assistentes médicos e laboratoriais

Policial militar

Policial civil

Policial federal

Agentes do sistema penitenciário

Agentes da polícia técnico-científica

Guarda civil metropolitano

Agentes fiscais da fazenda

Funcionários do serviço funerário

Profissionais de órgãos de imprensa