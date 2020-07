Vale do Ribeira, em SP, volta para fase vermelha

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, regrediu à fase vermelha do Plano SP, segundo informou o próprio governador João Doria (PSDB) em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31).

O Vale do Ribeira abrange uma área de cerca de 2,8 milhões de hectares, com mais de 22 municípios. Dentre os municípios mais populosos da região, Registro teve aumento de 2,3% em número de casos, 1,3% em internações e 7% em número de óbitos, o que fez com que a região passasse da fase amarela para a vermelha (a mais restritiva do Plano SP).

Foram inaugurados dez novos leitos na região, segundo o secretário de Desenvolvimento Regionalm Marco Vinholi.

O Plano SP entrou em sua nona fase nesta semana, segundo o governador. Os municípios são classificados de acordo com o número de novos casos confirmados de Covid-19, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria e UTI e o número de óbitos. Além do Vale do Ribeira, estão também na fase vermelha as regiões da Baixada Santista, Piracicaba, Ribeirão Preto e Franca.

Segundo Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, em todo o estado de SP, houve redução de 2% em número de óbitos. A capital teve redução de 4% na taxa de ocupação de leitos e de 27% no número de óbitos, e encontra-se atualmente na fase amarela (a terceira para a reabertura total do comércio e atividades).