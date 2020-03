'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Caetano Veloso aparece monossilábico e com expressão triste em um vídeo feito por sua mulher, Paula Lavigne, comendo paçoca em casa e respondendo às brincadeira de Paula monossilabicamente. Ela chega filmando e pergunta: "E aí! Tá fazendo o que na quarentena? Tá comendo paçoca?" Caetano não responde, olha sério, e Paula segue: "Hein, seu paçoca?" "Agora eu tô comendo paçoca", diz Caetano. Ela fala então, em tom carinhoso, que as pessoas cobram que ele não aparece mais, que não toca violão e brinca de novo, dizendo que vai fazer uma entrevista com ele. "Que entrevista nada", diz o cantor, quase impaciente. Diante da expressão de Caetano, Paula muda o tom e passa a consolá-lo. "Vai passar, amor, vai passar."

Antes da pandemia se alastrar pelo mundo, o artista baiano havia anunciado que seu próximo disco teria apenas músicas inéditas, algo que não faz desde 2012, quando lançou Abraçaço. Nos primeiros dias de confinamento, Paula Lavigne disse ao Estado que Caetano estava usando o tempo para compor essas canções.