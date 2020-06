Vacinação contra a gripe é prorrogada até dia 30 em São Paulo

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo anunciou na sexta-feir (5) que a campanha de vacinação contra a gripe será prorrogada até o dia 30 deste mês. A previsão inicial era de que a imunização fosse encerrada nesta última sexta-feira (5).

Segundo o governo estadual, sob a gestão de João Doria (PSDB), a intenção é ampliar a cobertura vacinal e alcançar pelo menos 90% dos públicos prioritários. A secretaria afirma que menos da metade das mães e crianças de 6 meses a menores de 6 anos se vacinaram até o momento.

O governo afirma que foram aplicadas doses em 1,3 milhão de crianças (44% do grupo), 186,3 mil gestantes (41%) e 36,2 mil puérperas (48%). A procura tem sido baixa também entre pessoas com idade de 55 a 59 anos (36%), com 743,3 mil imunizados.

A secretaria afirma que todos os que estiverem nos grupos previstos e procurarem UBSs poderão receber a dose da vacina.

De forma geral, a o percentual da população-alvo vacinada até o momento é de 81%. A meta é de que chegue até os 90%. Entre idosos, a cobertura foi de 100% do previsto (5,8 milhões de vacinas aplicadas).