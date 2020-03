Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um aluno da Poli (Escola Politécnica) da Universidade de São Paulo foi diagnosticado com coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da reitoria da USP.

Até o momento, a universidade soma dois casos de contágio pelo vírus. Na quarta (11), o departamento do curso de geografia da USP suspendeu as aulas devido à confirmação de um caso de coronavírus em um aluno da instituição. Os estudantes foram avisados por email disparado no começo da tarde.

Segundo a assessoria da reitoria da universidade, as aulas na Poli não serão suspensas e estudantes que tiveram contato com o aluno serão contatados pela vigilância sanitária.

O Cruesp, conselho que reúne os reitores das universidades USP, Unicamp e Unesp, decidiu na tarde de quinta (12) não suspender as aulas em seus respectivos campi por conta do coronavírus.