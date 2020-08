Uruguai exporta meia tonelada de flores de cânhamo para Suíça

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Uruguai realizou a primeira exportação de flores de cânhamo para a Suíça nesta última semana de julho. Foram enviados 524 quilos, por US$ 200 o quilo. O governo do Uruguai tem a intenção de transformar o país em um grande exportador de Cannabis.

Na última semana de julho, anunciou também a formação de uma comissão pública-privada para incentivar o setor. Serão realizados acertos na regulação para facilitar o comércio. Mas enquanto os trabalhos começam, os embaixadores já estão abrindo caminho para os negócios.

A chegada da carga foi anunciada por Sergio Vásquez, chefe do departamento de assessoria técnica e da Direção Geral dos Serviços Agrícolas (DGSA) do Ministério de Pecuária, Agricultura e Pesca no Twitter. Ele escreveu: “O Uruguai completou com êxito a primeira exportação de flores de cânhamo à Suíça para uso médico. Vale o reconhecimento do trabalho dos nossos embaixadores que abrem mercados aos produtos Uruguaios.”

Foi de fato um destino escolhido a dedo. O Uruguai e a Suíça estão entre os poucos países que autorizam produzir cânhamo com 0,7% de THC. Na Europa, o permitido é 0,3 % e nos EUA, 0,2%. “A coincidência das duas regulações acabou facilitando o comércio entre os países”, diz Marco Algorta, presidente da Câmara de Empresas de Cannabis Medicinal no Uruguai, que também faz parte da nova comissão pública-privada montada pelo governo.