Uma tonelada de palmito extraído de forma ilegal é apreendida no ABC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar Ambiental por extração ilegal de palmito-juçara no Parque Estadual da Serra do Mar, em São Bernardo do Campo (ABC) nesta sexta-feira (17). Cerca de uma tonelada da planta foi apreendida pelos policiais.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma equipe do 1º BPAmb (Batalhão de Polícia Ambiental) realizava ações preventivas durante a operação "Floresta Mais Segura", quando entrou em meio à mata fechada e flagrou três suspeitos realizando o transporte de palmitos já extraídos.

Dois indivíduos fugiram ao perceber a equipe e não foram localizados. Um terceiro foi detido e indicou o acampamento usado para concentração do grupo. No local, foram encontrados e apreendidos para perícia 1.070 quilos de palmitos já extraídos.

O homem preso em flagrante foi levado à Dicma (Delegacia de Investigações de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente) da cidade, onde foi autuado por causar dano direto ou indireto às unidades de conservação, permanecendo à disposição da Justiça