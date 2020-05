Um terço das cidades do PR já registram casos do novo coronavírus

O maior inimigo de Bolsonaro

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Mais de um terço dos 399 municípios do Paraná já registram casos do novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela secretaria de saúde nesta segunda-feira (4). O estado também atingiu um novo patamar de confirmações da Covid-19 neste domingo (3), com mais de 1.500 pessoas diagnosticadas com a doença.

As cidades mais atingidas até o momento coincidem com os maiores municípios do Paraná: a capital Curitiba (485), Londrina (107), Cascavel (85), Maringá (61) e Foz do Iguaçu (48).

Porém, proporcionalmente, a regional de Paranavaí, no noroeste do estado, está no topo da lista. Reunindo 25 municípios, a área toda registra coeficiente 697 para o número de casos confirmados por milhão de habitantes. No Brasil todo, esse número é 479. No Paraná, 136.

Com pouco mais de 100.000 habitantes, Paranavaí, maior cidade da regional, teve a quarta morte pela Covid-19 nesta segunda e possui 49 casos confirmados do novo coronavírus. Um surto da doença obrigou um abatedouro da GTFoods, que fica na cidade, a suspender as atividades por 11 dias no último mês. Duas funcionárias, de 40 e 51 anos, morreram.

Segundo os dados do governo, em um mês, aumentou em 137% o número de cidades com registros do novo coronavírus no Paraná. O monitoramento mostra que a doença evoluiu rapidamente no começo de abril e manteve trajetória um pouco mais regular depois dos 500 primeiros casos, mesmo com a inserção dos resultados iniciais dos testes rápidos.

Ao todo, o Paraná registra 94 mortes causadas pela Covid-19 e 1.562 casos confirmados da doença. A maior parte dos óbitos ocorreu entre pacientes entre 80 anos ou mais (27%), seguido da faixa etária de 50 a 59 anos (23,6%).