Um em cada quatro internados no RJ com coronavírus tem até 39 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma em cada quatro pessoas internadas no estado do Rio de Janeiro tem menos de 40 anos, apontam dados divulgados nesta terça-feira (31) pela Secretaria de Saúde fluminense.

O estado tem 708 pessoas com infecção pelo novo coronavírus confirmadas, sendo que 111 delas atualmente estão internadas em hospitais públicos ou privados com Covid-19. Já houve 23 mortes em razão da doença.

Entre os internados, 28 têm menos de 40 anos, o que representa 25% do total. De acordo com os dados, a faixa etária com o maior número de hospitalizados está entre 60 e 69 anos (32). A segunda maior é entre 30 e 39 anos (22), seguida de pessoas com 40 a 49 anos (19) e 50 a 59 anos (14).

Há um caso de uma criança de até dez anos internada, duas entre 10 e 19 anos e três entre 20 e 29 anos. Também estão hospitalizadas 15 pessoas com 70 anos ou mais.

Os estudos já realizados sobre o novo coronavírus apontam como grupo de risco da doença idosos acima de 60 anos e pessoas com outras complicações de saúde. Os dados do estado mostram que mesmo jovens estão sendo hospitalizados.

Entre os mortos pela Covid-19, a faixa etária entre 60 e 69 anos tem quase a metade das ocorrências (11 das 23), seguida dos 70 anos ou mais (9). Considerando os não idosos, houve uma morte na faixa etária entre 50 a 59 anos, bem como na de 40 a 49 e na de 30 a 39.

Essa última pessoa, a mais jovem que morreu pela doença no RJ até agora, foi a ambulante Cleuza Fernandes, 32, que vendia doces na rodoviária de Rio Bonito (região metropolitana) e teve a contaminação confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda (20).

Há ainda 49 óbitos em investigação, sendo oito casos de pessoas entre 30 e 49 anos e nove de 50 a 59 anos. Os outros 32 mortos eram idosos.

"O coronavírus é agressivo e está causando mortes em diferentes faixas etárias. Não duvidem da letalidade da Covid-19. Protejam-se e fiquem em casa", afirmou o governador Wilson Witzel (PSC) em sua conta no Twitter.

A atualização dos dados do estado será diária, porém não há uma evolução histórica do número de internações. A Prefeitura do Rio disponibiliza há dez dias informações semelhantes sobre a rede pública municipal, que indicam que a quantidade de internados pela Covid-19 dobrou em uma semana.

No dia 23, eram 24 internados em hospitais geridos pela prefeitura, sendo 13 em UTI. Dados desta segunda (30) mostram que já são 48 hospitalizados na rede municipal, sendo 28 em unidades de terapia intensiva.