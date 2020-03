Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A UFF (Universidade Federal Fluminense) adiou por uma semana o início das aulas do período letivo de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus.

As aulas, que começariam no dia 16, foram adiadas para o dia 23 deste mês. Em comunicado, a universidade informou que a medida visa "reduzir o nível de circulação e o contato entre as pessoas" nas nove unidades da universidade.

Os alunos de medicina, cujas aulas já estão em andamento desde o dia 9 deste mês, também terão as atividades suspensas temporariamente pelo mesmo período. Já em relação aos alunos da pós-graduação, a UFF informou que o adiamento temporário das aulas "ficará a critério das respectivas coordenações de cada curso".