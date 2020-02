Uber é a única empresa a apresentar proposta para operar ciclofaixas de domingo em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uber, empresa de transporte por aplicativo, foi a única companhia a apresentar uma proposta para administrar as ciclofaixas especiais de domingos e feriados em São Paulo.Os envelopes com as propostas foram abertos nesta segunda (17) e só a Uber manifestou interesse. Agora, o projeto apresentado pela companhia precisa passar por avaliação técnica da Secretaria Municipal de Transportes e da CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana).O programa Ciclofaixa de Lazer foi criado em 2009 e reservava uma faixa do trânsito para bicicletas aos domingos e feriados em 117 km de vias.Desde 1º de setembro, porém, as ciclofaixas não são ativadas.O patrocínio vinha da Bradesco Seguros, que bancava a disposição de cones, funcionários em todos os cruzamentos para garantir a segurança de ciclistas e 50 mecânicos. Em 25 de agosto, a empresa interrompeu a parceria.A prefeitura abriu, na sequência, concorrência para operar de forma emergencial o programa e anunciou que as faixas voltariam já em novembro, mas as empresas postulantes não se adequaram à proposta.A prefeitura abriu novo chamamento, que a Uber atendeu agora. A minuta do edital prevê a ativação das ciclofaixas por 62 dias ao longo de 2020. O custo estimado é de R$ 22,2 milhões, R$ 360 mil por domingo ou feriado.