Twitter exclui milhares de contas com desinformação

O Twitter excluiu milhares de contas que divulgaram uma teoria de conspiração QAnon, um suposto plano nas profundezas do estado dos EUA contra o atual Presidente, Donald Trump, e seus apoiadores.

Ao todo, a rede social já baniu mais de 7 mil contas associadas a esta teoria e bloqueou outras 150 mil. É uma medida mais drástica para reduzir conteúdos com desinformação na plataforma antes das eleições presidenciais do final de 2020, de acordo com o site UOL.

A decisão de excluir as contas foi anunciada no perfil oficial do Twitter que informou também que as medidas são permanentes e afeta contas que violem a “políticas de múltiplas contas, coordenem ataques a vítimas individuais ou estejam tentando evitar suspensões anteriores”.

We’ve been clear that we will take strong enforcement action on behavior that has the potential to lead to offline harm. In line with this approach, this week we are taking further action on so-called ‘QAnon’ activity across the service.