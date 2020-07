Tripulantes sobrevivem após queda de helicóptero na Baía de Guanabara

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um helicóptero de táxi aéreo caiu na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (6). Duas pessoas estavam no helicóptero, mas sobreviveram.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os tripulantes foram resgatadas por uma embarcação que trafegava próxima ao Museu do Amanhã, na região portuária da capital fluminense.

A Marinha enviou três barcos e uma motoaquática para prestar apoio. Não foi identificada poluição na àgua até o momento. A causa do acidente não foi informada. Lancha ajuda em resgate de helicóptero que caiu na tarde desta segunda-feira (6) na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro Reproducao/GloboNews Lancha ajuda em resgate de helicóptero que caiu na tarde desta segunda-feira (6) na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Duas pessoas estavam na aeronave e escaparam sem ferimentos. Os bombeiros foram chamados para ajudar na busca, o aconteceu na altura da Praça Mauá, perto do Museu do Amanhã. De acordo com a Polícia Militar, a aeronave caiu na região do Distrito Naval da Marinha, na região central do Rio de Janeiro. O acidente teria ocorrido no início da tarde. O resgate foi chamado por volta das 14h40.

Os bombeiros disseram que foram enviadas equipes por terra, ar e mar. Em parceria com a Marinha, a corporação está está realizando buscas para tentar encontrar a aeronave.