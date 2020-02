Trio elétrico improvisado tomba e 12 crianças e um adulto ficam feridos no ABC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um trio elétrico improvisado deixou 12 crianças e um adulto feridos, por volta das 17h30 deste domingo (23), após a carroceria do veículo tombar em São Bernardo do Campo (ABC). As vítimas tiveram escoriações e luxações, segundo a polícia.Em depoimento, o motorista do trio afirmou que foi contratado pelo dono do veículo, que estava sendo usado em um evento beneficente de Carnaval, com crianças de uma comunidade, do bairro Planalto.Quando a festa terminou, o proprietário do caminhão, ainda de acordo com o motorista, pediu para que as 12 crianças dessem uma volta pela comunidade na carroceria do veículo, para "mostrar as crianças" aos moradores da região, segundo a polícia."Em determinado momento do passeio, o motorista fez uma curva e o caminhão tombou, sendo que os organizadores do evento fugiram e não o ajudaram a prestar socorro aos feridos", diz trecho de nota da Polícia Civil.Duas das vítimas foram encaminhadas para o hospital Mário Covas, em Santo André (ABC). Uma delas precisou realizar um procedimento cirúrgico. Seu estado de saúde não foi informado, da mesma forma que a faixa etária delas e das outras vítimas.O condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez. O veículo que ele conduzia, ainda segundo a polícia foi apreendido para análise.A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa (sem intenção) na direção de veículo automotor, tombamento e localização/apreensão de veículo no 3º Distrito Policial da cidade.