Trecho de ciclofaixa do rio Pinheiros é interditado após chuvas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após as chuvas que atingiram São Paulo, um trecho da ciclofaixa do rio Pinheiros, entre a as estações Vila Olímpia e Villa Lobos da linha 9-Esmeralda da CPTM, foi interditado.Além de ter sido invadido por lixo e lama, o asfalto cedeu em alguns pontos da pista. A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) disse em comunicado que deve contratar uma empresa para fazer a limpeza do local e que está avaliando danos para recuperar a ciclofaixa.Além desse trecho, há outros dois interditados, um deles em função de uma obra em um ponto de inclinação, de responsabilidade da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), e outro devido às obras da linha 17-Ouro, sob direção do Metrô.Este último trecho, entre as estações Vila Olímpia e Granja Julieta, tem 4,5 km de extensão. Durante as obras, uma via alternativa foi implementada para os usuários do outro lado do rio Pinheiros, com acesso pela ponte Cidade Jardim.A ciclofaixa tem 21,5 km e sete acessos. Ao longo do percurso há seis pontos de apoio com bebedouros e banheiro.