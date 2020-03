Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trânsito de veículos nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo caiu, na manhã desta terça-feira (17), para menos de um terço do que foi registrado na terça-feira passada, dia 10 de março.

Segundo dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), gestão Bruno Covas (PSDB), o pico da manhã desta terça ocorreu às 8h30, quando foram registradas 26 quilômetros de vias congestionadas. Na terça-feira passada, dia 10, o pico foi às 9h30, com 91 quilômetros de filas.

A redução é uma das consequências da orientação das autoridades de saúde pública do país para que as pessoas fiquem em casa e, assim, evitem a contaminação com o novo coronavírus.

O trânsito começou a diminuir já na segunda-feira (16), quando o pico de congestionamento na manhã foi de 51 quilômetros de filas, às 8h. No mesmo dia, o ápice da noite foi às 19h30, com 45 quilômetros de vias congestionadas.

No dia 2 de março, o pico da manhã foi às 10h, com 100 quilômetros de vias congestionadas. No mesmo dia, às 19h, também foi registrado 100 quilômetros de filas.

Na segunda-feira seguinte, dia 9 de março, o pico da manhã foi de 90 quilômetros de filas, às 9h30. No mesmo dia, o pico da noite foi às 19h, com 81 quilômetros de vias congestionadas.