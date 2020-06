Transferência da rede de ensino particular para a estadual cresce mais de dez vezes em SP

Sociedade precisa reagir à censura na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de alunos transferidos da rede particular para a estadual cresceu mais de dez vezes em abril e maio deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo o governo, foram 2.388 transferências em 2020, contra 219 em 2019.

Pela primeira vez, as matrículas podem ser feitas online neste ano e a página para a pré-inscrição já está disponível.

Elas valem para o ano vigente e para a migração para a rede estadual de aluno que esteja ou na rede privada ou vindo de outros estados.

Já as transferência entre redes públicas estão suspensas e devem voltar no mesmo momento que as aulas presenciais retornarem no estado.