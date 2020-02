Transexual é morta a facadas durante tentativa de roubo em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma transexual de 22 anos foi assassinada a facadas na manhã da última quarta-feira (12), nas proximidades do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo.



Segundo informações dadas por testemunhas, a vítima, que era conhecida como Katarina Ariel Silva, fazia programas pela região quando foi abordada por um homem em um veículo. O indivíduo teria tentado assaltá-la e desferiu os golpes contra ela.



O crime ocorreu por volta de 6h, na rua Mateus Mendes Pereira. Segundo nota divulgada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), policiais militares foram chamados para atender a ocorrência. Quando a equipe da PM chegou ao local, entretanto, Katarina estava sendo atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte. A vítima estava sem documentos e só pôde ser identificada posteriormente.



A secretaria não informou se já localizou algum suspeito de ter envolvimento com o crime. O caso foi registrado no 53º DP (Parque do Carmo) e as investigações estão sendo conduzidas pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).



Por meio das redes sociais, amigos disseram que Katarina veio do Ceará para São Paulo com o objetivo de trabalhar. Os conhecidos afirmaram ainda que a família da vítima não tem condições financeiras para arcar com o traslado do corpo da jovem para a sua cidade natal.