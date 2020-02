Tradicional do Recife, Galo da Madrugada estreia no Carnaval de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Galo da Madrugada, tradicional bloco de Recife, faz a sua estreia no Carnaval em São Paulo na manhã desta terça-feira (25). Cerca de 500 pessoas estão envolvidas no desfile, entre músicos, artistas e produtores.São dois trios elétricos. Um deles é comandado por Gustavo Travassos, vocalista oficial do bloco, e tem a participação de Fafá de Belém, que completa 45 anos de carreira. O repertório inclui canções da cantora e sucessos do frevo, da ciranda e do mangue beat.O segundo conta com André Rio, cantor que participa do bloco há mais de 25 anos. Ele é acompanhado por uma banda com 11 músicos e pelas cantoras pernambucanas Bia Villa-Chan e Gerlane Lopes. Entre as músicas que irão performar, "Frevo Mulher", "Pagode Russo" e "País Tropical".O cortejo tem as tradicionais esculturas de galo que marcam o desfile. São quatro, customizadas por artistas pernambucanos. A maior tem 4,5 metros de altura. E também os famosos bonecos gigantes cenográficos, que representam figuras como Luiz Gonzaga e Alceu Valença.Haverá ainda performances de passistas de frevo, dos grupos de maracatu Baque Virado Estrela Dalva e Baque Solto Leão Formoso e a Orquestra de Frevo.