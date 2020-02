Trabalho e redes sociais podem ser gatilhos para a ansiedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desenvolvimento de transtornos de ansiedade é um dos grandes problemas na área da saúde, na atualidade, e o trabalho tem grande participação nisso. O excesso de horas trabalhadas, cobranças abusivas e a tecnologia que deixa as pessoas conectadas o tempo todo são alguns dos exemplos de situações que podem desencadear a ansiedade.



"O que a gente tem observado é que as pessoas trabalham muito mais do que o horário previsto. Mensagens de WhatsApp ou email sobrecarregam. Ela está trabalhando [a mais] e ela responde essas mensagens fora do trabalho também. Existe também uma exigência permanente de qualificação. O famoso slogan 'fazer mais com menos' parece estar colado na testa das pessoas o tempo todo", avalia Ana Carolina Lemos Pereira, doutora em Saúde Coletiva pela Unicamp.



Professora de psicologia da PUC-Campinas, ela explica que é importante construir uma outra forma de se relacionar com o trabalho. "A gente passa um terço da nossa vida trabalhando. É bem difícil dizer que o trabalho não está relacionado com este processo de adoecimento. O trabalho é central e deve ser considerado na avaliação do sofrimento mental das pessoas", diz.



"As pessoas associam a ansiedade sempre À fraqueza, à falta de Deus, a não dar conta e é horrível isso porque é um processo de adoecimento como qualquer outro", conta a especialista.



Segundo a Organização Mundial da Saúde, Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, com cerca de 18 milhões.



Ana Carolina explica que, além do trabalho, redes sociais e as relações pessoais também podem ser outros gatilhos. "O sujeito moderno se cobra muito. Tem que atender muitas expectativas. Não pode ser frágil, tem que estar o tempo todo rindo na foto, no Facebook. A ansiedade se expressa individualmente nas pessoas, mas muitas vezes, é sintoma de questões sociais."



Para ela, não existe uma resposta pronta para os distúrbios da ansiedade. "A gente precisa encarar o sofrimento mental como uma coisa complexa. Não dar respostas prontas porque corremos o risco de falar coisas que não são reais e contribuir para a estigmatização das pessoas", conta.



Preconceito atrapalha busca por tratamento O preconceito em relação à doença também é um dos fatores que podem desencadear ou agravar a ansiedade. Isso porque as pessoas demoram para admitir o problema e para procurar ajuda. Além disso, não entender o que está acontecendo cria um ambiente propício para o transtorno.



"Eu acho que as pessoas têm preconceito, não só em relação à ansiedade, mas em relação à doença mental. Todos nós temos momentos de tristeza e angústia. Em algum momento a gente vai se confrontar com o sofrimento mental e a negativa disso é a negativa da vida real. Se exige muito que as pessoas estejam o tempo todo antenadas, sejam polivalentes, e se você admite estar ansioso, é como se você dissesse que não está dando conta, no senso comum. E falar do sofrimento mental causa desconforto", explica Ana Carolina.



"Os melhores tratamentos são combinados [terapia e medicamentos]", diz Henrique Bottura, psiquiatra colaborador do ambulatório de impulsividade do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele lembra que em alguns casos a ansiedade pode evoluir e apresentar complicações. "Depressão e ansiedade se falam muito. Uma pode evoluir para a outra", diz.





SAIBA MAIS



O que é?



A ansiedade estimula as ações do dia a dia. Em excesso, faz exatamente o contrário, impedindo reações





Quando vira doença?



Existem diversos transtornos da ansiedade. Eles têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do cotidiano



Principais transtornos



Fobia específica



Medo desproporcional a objetos e/ou situações como sangue, injeção ou voar de avião, por exemplo





Transtorno de ansiedade social:



Medo desproporcional em relação a situações sociais (encontro com pessoas que não são familiares)







Agorafobia



Medo desproporcional em situações de uso de transporte público, espaços abertos ou lugares fechados







Transtorno de ansiedade generalizada:



Medo desproporcional em diversos âmbitos da vida, como trabalho ou escola







Transtorno de pânico:



Algumas pessoas têm ataques de pânico recorrentes. O transtorno de pânico é o medo de que esses ataques aconteçam, o que faz com que a pessoa acabe evitando situações ou mudando seu comportamento







Sintomas



Emocionais



- Sensação contínua de que um desastre vai acontecer



- Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho



- Medo extremo de algum objeto ou situação em particular Medo exagerado de ser humilhado publicamente



- Falta de controle sobre os pensamentos



- Preocupação excessiva



- Pensamentos acelerados



- Dificuldade de relaxar



- Irritabilidade



- Dificuldade de concentração Físicos



- Suor excessivo Dificuldade de respirar



- Tonturas



- Aceleração dos batimentos cardíacos



Tremores



- Enrijecimento muscular







Tratamento



- Medicamentos



- Psicoterapia



- Combinação dos dois tratamentos



Fontes: Ministério da Saúde e Universidade Federal do Rio Grande do Sul