Toffoli desbloqueia recursos de fundo e determina repasse a estados

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, determinou que a União transfira imediatamente a estados e ao Distrito Federal 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.A decisão do ministro, que é provisória, também proíbe novos contingenciamentos da verba até que o caso seja analisado pela relatora, a ministra Rosa Weber.Na ação, os estados afirmam que o dinheiro, R$ 1,14 bilhão proveniente das loterias, foi bloqueado sem justificativa plausível.Os autores do pedido de desbloqueio argumentam que estão amparados pela lei 13.756/2018, que garante a transferência de 50% dos recursos."Entendo que o modelo constitucional de federalismo cooperativo exige da União a observância das regras de repartição de recursos com as demais entidades políticas nacionais, sob pena de incorrer em infidelidade federativa", disse Toffoli na decisão, segundo informou o STF.Ainda de acordo com informativo do Supremo, o presidente apontou também que a lei que regulamenta o fundo veda expressamente o contingenciamento dos valores.O ministro ainda citou o risco para a população brasileira, diante do quadro da criminalidade e a aproximação do final do ano.Apesar de não ser o relator do caso, Toffoli deu a liminar por estar responsável por decisões urgentes durante o plantão do Poder Judiciário.Reportagem publicada pela Folha em agosto mostrou que o governo de Jair Bolsonaro havia investido até aquele momento 6,5% dos recursos previstos para 2019 do Fundo Nacional de Segurança Pública.O fundo é a principal ferramenta do governo federal de repasse de verbas a projetos e ações na área de segurança e prevenção à violência.