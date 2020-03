Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A prefeita de Palmas (TO), Cinthia Ribeiro (PSDB), confirmou na manhã desta quarta-feira (18) o primeiro caso do novo coronavírus no Tocantins.

Segundo a secretaria municipal de saúde, a paciente de 42 anos está em isolamento domiciliar e não tem sintomas graves da doença. Ela realizou exame em um laboratório particular, com resultado positivo.

A paciente participou de um congresso em Fortaleza (CE) e retornou a Palmas no dia 8 de março. Os sintomas começaram a se manifestar três dias depois.