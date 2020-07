Tiradentes, em MG, reabre pra turistas; museus seguem fechados

Wilson Lima vence a batalha política

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A cidade histórica de Tiradentes (MG) reabriu para a entrada de turistas, a partir desta terça-feira (14). Atrações como museus, porém, seguem sem previsão de voltar às atividades. Apenas pontos turísticos ao ar livre estão liberados.

A prefeitura aderiu na última sexta (10) ao Minas Consciente, protocolo que orienta flexibilização nos municípios do estado, e que não tem adesão obrigatória.

Por ele, a região de Tiradentes está na chamada onda branca, que é a segunda fase, onde podem funcionar serviços como lojas de móveis, tecidos e afins, imobiliárias, entre outros. Bares e restaurantes seguem funcionando apenas por entrega.

No início do mês, a cidade havia fechado a entrada a turistas e aumentou o número de barreiras sanitárias. Segundo a prefeitura, a medida foi adotada para conter a proliferação do vírus.

Com oito casos confirmados e uma morte, segundo o boletim municipal, o prefeito Zé Antônio do Pacu (PSDB) diz que a avaliação é de que o momento seria seguro para a medida devido às taxas de ocupação de leitos na região.

"O novo decreto deixa livre para todos os comerciantes que queiram começar suas atividades de uma forma consciente", afirmou ele em transmissão nas redes sociais.

Hotéis e pousadas podem funcionar, mas com metade da capacidade. Outros estabelecimentos, que estão autorizados a abrir pela onda do Minas Consciente, devem ter ainda o Alvará Covid-19 e o Selo Estabelecimento Seguro, expedidos pela prefeitura.

Ao todo, segundo a prefeitura, o município ficou com comércio fechado por 114 dias. O impacto maior da paralisação é sentido aos finais de semana, mas o poder público ainda não tem balanço fechado das perdas.

Com pico estimado para esta semana, Minas está com crescimento de novos casos. Nesta terça, o estado chegou a 78.643 casos confirmados e 1.688 mortes —73 mortes registradas nas últimas 24 horas.