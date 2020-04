Teste rápido do Covid-19 tem chance de acerto de apenas 25% em resultados negativos, diz ministério

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministério da Saúde apontou "limitações importantes" nos testes rápidos doados pela Vale que começaram a ser distribuídos aos estados e destacou que, nas análises que apontam negativo para o Covid-19, a probabilidade que o resultado reflita a realidade é de apenas 25%.

As informações constam em documento distribuídos a gestores estaduais e municipais, que manifestam preocupações com a baixo índice de acerto dos testes que não detectam o novo coronavírus.

Os testes rápidos -que buscam anticorpos produzidos contra o vírus- são indicados apenas para profissionais que estão na linha de frente do combate à doença, como agentes de saúde e de segurança. A análise é feita após o sétimo dia de apresentação de sintomas.

A preocupação dos gestores nos estados é que o alto volume de falso negativos gera insegurança na hora de definir os profissionais que estão aptos a trabalhar na emergência sanitária e os que precisam cumprir isolamento.

As dificuldades foram reconhecidas pelo ministério, que promete enviar instruções com recomendações para o melhor uso das análises.

"O material adquirido de empresa chinesa para doação ao ministério da Saúde apresentam limitações importantes. A pasta está ajustando as instruções e elaborando uma nota informativa com recomendações e orientando o uso do teste para garantir que o uso do mesmo pelos estados e municípios seja coerente com o que o teste pode oferecer", afirmou a pasta em nota.

O ministério começou a distribuir nesta quarta (1) um primeiro lote de 500 mil testes rápidos, de um total de 5 milhões adquiridos e doados pela mineradora.

O valor preditivo positivo -que expressa a probabilidade de um paciente com o teste positivo de fato ter a doença- é maior, de 86%.

A baixa proporção de acertos nos resultados negativos para o Covid-19 é explicada, segundo a infectologista Carolina Lázari, pela divergência entre a sensibilidade do produto apresentada pelo fabricante chinês e a certificada por uma rede de laboratórios no Brasil.

Enquanto o fabricante apontou sensibilidade de 86%, a análise laboratorial feita pela empresa brasileira indicou desempenho inferior, de 32%.

Nesta quarta, o ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) afirmou que esse tipo de análise "tem um índice de sensibilidade que dá falso negativo". "[O resultado] não é uma sentença que [o paciente] é negativo. Já o RT[-PCR, um teste de biologia molecular] tem sensibilidade muito mais alta. Os testes rápidos vamos usar muito para testar sequencial. Ah, mas só dá 30%, 40% de sensibilidade... Ok, se a gente faz em rodada, vamos aumentar a nossa percepção, e usamos isso como boa ferramenta de auscultar a nossa sociedade", declarou o titular da pasta, em coletiva no Palácio do Planalto.

Lista "O teste rápido veio em parceria muito comemorada e conseguimos trazer. Agradeço a Vale que tem doado. Vamos saber usá-los e tirar o máximo de informação que [ele] podem nos dar", complementou.

Em nota, o ministério da Saúde argumentou também que os testes rápidos serão usados como uma ferramenta para o auxílio no diagnóstico da Covid-19. "Os resultados negativos não excluem a infecção por SARS CoV 2", ressalta.

A pasta argumenta ainda que análises feitas após o sétimo dia do início dos sintomas podem "melhorar os parâmetros para o resultado".