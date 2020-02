Terceiro suspeito de participação na morte de família no ABC se entrega à polícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terceiro suspeito de participação na morte da família encontrada carbonizada no último dia 28 em São Bernardo do Campo (ABC) se entregou à polícia na manhã desta segunda-feira (10).



Segundo a polícia, Jonathan Fagundes Ramos, 23 anos, se apresentou na delegacia sede de Praia Grande (litoral sul de SP). Investigadores já monitoravam a região, pois tinham informações de que o suspeito estava no litoral.



A prisão dele havia sido concedida pela Justiça no último dia 6. Outros dois homens -Juliano Oliveira Ramos Júnior, 22 anos, e Guilherme Ramos da Silva- estão presos pelo crime, além da filha do casal, Ana Flávia Menezes Gonçalves, 24, e a namorada dela, Carina Ramos de Abreu, 31.



Segundo a polícia, Jonathan Ramos será transferido para a região do ABC, onde os outros quatro suspeitos seguem detidos.



O caso No início da madrugada de 28 de janeiro, a Polícia Militar encontrou na estrada do Montanhão, em São Bernardo, um Jeep Compass em chamas com os corpos das três vítimas no porta-malas.



A família foi rendida na noite do dia 27 na casa onde moravam, em um condomínio em Santo André.



No dia seguinte, a polícia prendeu Ana Flávia e Carina, por suspeita de envolvimento. A casa da família estava toda revirada e no local também foram encontradas marcas de sangue.



As duas deram três versões diferentes para o caso. Primeiro disseram que a família foi morta por causa de uma dívida de R$ 200 mil com um agiota. Depois alegaram um assalto e por fim admitiram participação no planejamento do roubo, mas não nas mortes, conforme disse o advogado de defesa da dupla, Lucas Domingos.



A última versão foi dada depois que Juliano Ramos Júnior, que é primo de Carina, foi preso e, em depoimento na segunda-feira (3), disse que as duas não só participaram do assalto como autorizaram o assassinato da família.