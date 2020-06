Terceiro sinal

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

O povo de teatro tem se desdobrado para chegar ao seu público, realizando diversos tipos de apresentações nas redes sociais. É o caso do ator Marat Descartes, que estreia nesse palco virtual com o espetáculo documental Peça, que tem direção de Janaina Leite e colaboração de Nuno Ramos. Peça poderá ver vista, deste sábado, 20, e até o dia 31, sempre às 21h, no endereço: youtube.com/user/corporastreado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.