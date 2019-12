Temporal faz Rio entrar em estágio de atenção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou estágio de atenção por causa de pancadas de chuva registradas na tarde desta segunda-feira (23) em diversas partes da cidade. As informações são da Agência Brasil.O Centro de Operações da Prefeitura (COR) já havia informado que há previsão de chuva moderada a forte nesta segunda, com raios. O COR recomenda permanecer em locais abrigados e evitar deslocamentos neste momento.As principais recomendações de segurança para quem estiver na rua durante a chuva forte com raios são afastar-se de árvores e terrenos abertos; não ficar em piscinas, rios e lagos; se estiver no carro, permanecer dentro dele; ficar longe das janelas; e não tocar em materiais metálicos e elétricos.Houve registro de chuva muito forte em partes das zonas norte e oeste, como a Ilha do Governador, Méier, São Cristóvão e Tijuca. O maior índice pluviométrico foi registrado em Jacarepaguá, com 23,2 milímetros em 15 minutos.Bolsões de água já se formaram em algumas vias da cidade, como a Avenida Brasil, onde há acúmulo de água nos dois sentidos na altura do Trevo das Margaridas.