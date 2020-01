Temporal em Minas Gerais deixa ao menos dois mortos

RECIFE, PE, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas após deslizamento de uma barreira nesta sexta-feira (24) no município de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.Os dois óbitos, uma mulher de idade não revelada e um bebê do sexo masculino com aproximadamente seis meses, foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros.Até o momento, os corpos não foram identificados. O deslizamento atingiu duas casas na rua Água de Minas, no bairro de Vila Ideal. As informações oficiais ainda estão desencontradas. Inicialmente, a Polícia Civil havia informado que cinco estavam desaparecidos.Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Civil estão no local para tentar resgatar as cinco pessoas que estariam soterradas.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice pluviométrico registrado entre 9h desta quinta-feira (23) e 9h desta sexta-feira (24) chegou a 178,8 mm. É o maior registro na história da capital mineira em um século de medições.O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou participação que faria na noite desta sexta-feira (24) em seminário internacional do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB).Conforme a assessoria de imprensa do petista, a equipe de segurança desaconselhou o deslocamento dele entre Belo Horizonte e Betim devido a riscos de quedas de barreira no trajeto entre as duas cidades.O temporal que atinge a região Sudeste varreu parte da região sul do Espírito Santo na noite da última sexta (17), deixando sete pessoas mortas, uma desaparecida e mais de 3.000 sem casas.