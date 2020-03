Wilson Lima sai do limbo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A taxa de contágio pelo novo coronavírus caiu de quase seis pessoas para menos de duas no estado de São Paulo depois que medidas de distanciamento social foram adotadas pelo governo.

Os dados são de um levantamento feito pelo grupo de estudo epidemiológico do Instituto Butantan em parceria com especialistas do centro de contingência do governo, criado para traçar estratégias de combate à Covid-19.

De acordo com os dados, uma pessoa infectada transmitia o vírus para outras seis antes de 16 de março, quando as medidas de distanciamento começaram a ser implementadas.

No dia 20 de março, diz o Butantan, esse número caiu para uma a cada três pessoas. E, no dia 25, a transmissão já era de uma para cada duas pessoas, numa curva descendente.

O estudo compara a evolução da doença em São Paulo e no resto do país.

No dia 16 de março, o estado tinha 152 casos confirmados do novo coronavírus. Chegou a 862 no dia 25, um crescimento de 467,1%.

Já o Brasil, no total, os casos passaram de 234 para 2.433 infecções, um crescimento de 939,7%.

O estado já ordenou o fechamento de academias, shoppings centers, parques e comércio. Restaurantes e bares só podem funcionar fazendo entrega delivery ou de produtos para viagem.

Aulas foram suspensas em universidades e em escolas de primeiro e segundo grau.​