Suspenso, Sisu tem 1,8 milhões de inscritos em 2020

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta segunda-feira (27) dados de inscrição que mostram que 1,8 milhão de candidatos se inscreveram no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que segue suspenso após decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).De acordo com as informações do ministério, foram 3,4 milhões de inscrições, uma vez que é possível pleitear vaga em até dois cursos.O período de registros durou seis dias e não foi afetado pela disputa judicial em curso. Estão sendo disponibilizadas neste ano 237.128 vagas em 128 instituições de ensino em todo o país.Os resultados, que deveriam ser divulgados nesta terça-feira (28), dependem agora de decisão da Justiça.Após o TRF-3 rejeitar no domingo (26) recurso do governo federal e manter a suspensão da divulgação dos resultados do sistema, o presidente interino, Hamilton Mourão, disse nesta segunda que a AGU (Advocacia-Geral da União) deve recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) ou STJ (Superior Tribunal de Justiça)."Vai, vai recorrer. Pelo que eu sei, a AGU deve impor ao STJ ou ao STF", disse.A suspensão inicial havia sido determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, acatando pedido da Defensoria da União. A AGU, então, recorreu ao TRF-3, que manteve a decisão de não permitir a divulgação das notas.Na decisão de domingo, a presidente do TRF-3, desembargadora Therezinha Astolphi Cazerta, considerou que não foram apresentados "elementos seguros de que candidatos não teriam sido impactados" pelos erros no cálculo da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O governo federal identificou falhas nas notas de cerca de 6.000 candidatos.