Suspeito de matar ator de 'Chiquititas' tem nome incluído em lista de mais procurados pela policia de SP

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comerciante Paulo Cupertino Matias, 49 anos, teve o nome e foto incluídos na lista de criminosos mais procurados pela Polícia Civil de São Paulo. Ele está foragido desde junho de 2019, após ser indicado como o autor dos disparos que mataram, em 9 de julho de 2019, o ator Rafael Henrique Miguel, 22, que interpretou a personagem "Paçoca" na novela infantil Chiquititas, exibida pelo SBT. O ator namorava a filha do comerciante. O crime ocorreu no bairro Pedreira (zona sul da capital paulista).

Matias também é suspeito de matar os pais de Rafael, Miriam Selma Miguel, 50, e João Alcisio Miguel, 52, a tiros. Os pais e o ator foram baleados ao chegar à casa de Matias. Segundo a polícia, o comerciante não aceitava o relacionamento da filha com o ator.

O comerciante teve sua prisão preventiva decretada em 19 de junho deste ano, pela 1ª Vara do Júri do Foro Central Criminal do Estado de São Paulo. Seus dados constam em uma lista com 46 procurados, dos quais 20 já foram capturados e dois morreram, de acordo com a Polícia Civil.

A polícia investiga se parentes de Matias estariam ajudando o comerciante a se manter foragido da Justiça. A reportagem teve acesso a uma série de mensagens de celular supostamente trocadas entre Matias e um parente. Às 14h30 do dia 9 de junho de 2019, quando o comerciante teria matado o ator e seus pais, foi enviada a seguinte mensagem: "Ei Paulo, um monte de polícia [está] te procurando".

Dois minutos depois, outro texto de celular é encaminhado: "Já foram na casa de mãe e na sua", diz.

Em junho deste ano, dois amigos de Matias admitiram à polícia ter ajudado o comerciante a fugir de São Paulo após o triplo assassinato. Ambos foram denunciados pelo Ministério Público.

A Polícia Civil divulgou retratos de possíveis visuais usados pelo comerciante, ainda em junho do ano passado. Segundo as alterações faciais, feitas a partir de uma foto do acusado a pedido do 98º DP (Jardim Miriam), Matias, que usava cabelos longos, pode ter raspado a cabeça, deixado a barba crescer, cortado o cabelo curto, ou ainda usar boné e óculos escuros. Foram feitas oito modificações, que podem ajudar em sua identificação.

Seu nome não consta no programa de recompansas da SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB). O programa, que já chegou a oferecer até R$ 50 mil para quem desse informações sobre criminosos foragidos, foi deixado de lado desde o início da gestão do tucano.

Caso tenha informações que ajudem a prender o comerciante, acione o 98ª DP pelo telefone (11) 5621-7319, pelo e-mail spaulo.dp.098@policiacivil.sp.gov.br, ou ainda ligue para o Disque Denúncia (181).