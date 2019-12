STJ derruba liminar contra 'cercadinhos vip' em praias do Rio no Réveillon

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após recurso da prefeitura do Rio, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) cassou a liminar que proibia "cercadinhos vip" na faixa de areia das praias cariocas durante a festa do Réveillon. A decisão desta terça (31) restabelece decreto assinado pelo prefeito Marcelo Crivella (PRB) no dia 19 de dezembro.O decreto autoriza quiosques a instalar grandes para cercar mesas e cadeiras na areia das praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca. Segundo a prefeitura, 51 quiosques receberam alvarás para fazer os "cercadinhos"."Nossa intenção sempre foi ordenar, organizar, levar segurança para a população" disse, em nota, o secretário municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel. No recurso, a prefeitura alegou riscos à segurança pública.Para o procurador-geral do município, Marcel Marques, a suspensão dos efeitos do decreto poderia "despertar a fúria de consumidores e desencadear ondas de instabilidade social e de violência". Na decisão, o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, concordou com o risco de "imenso tumulto em evento de enorme proporção".A liminar contra os cercadinhos foi concedida nesta segunda (30), em cação pública movida pelo advogado José Antônio Seixas da Silva. Ele questionou a privatização do espaço público e também a autorização prévia dos órgãos municipais, estaduais e federais de cultura, patrimônio e meio ambiente.O vice-presidente do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da Segunda Região), Messod Azulay Neto, que concedeu a liminar contra o decreto, havia estabelecido multa de R$ 5 milhões em caso de descumprimento da proibição pela prefeitura.O decreto de Crivella não foi precedido de estudos de impacto ambiental, apontou Azulay em sua decisão, e não poderia "autorizar a privatização do espaço público", sobretudo um que "sequer se atribui à prefeitura, mas à União" (caso das praias do Rio de Janeiro), afirma.Azulay lembra que o Rio de Janeiro e a Orla Marítima de Copacabana são Patrimônio Cultural da Humanidade reconhecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2012. Isso "aumenta a não mais poder a gravidade da privatização do espaço cultural que se revela na festa de virada do ano na praia de Copacabana".