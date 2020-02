SP registra morte de criança por sarampo, a primeira de 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital de São Paulo registrou a primeira morte por sarampo de 2020. Trata-se de uma criança que morreu no dia 1º de janeiro, mas os exames só confirmaram a causa na última semana, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Sua idade e sexo não foram revelados.De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica, nesta ano já são 246 casos suspeitos apenas no estado de São Paulo. Em 2019, o estado foi o mais afetado pelo surto de sarampo, com 17.552 casos confirmados e 14 mortes decorrentes de complicações.No último dia 10, o Ministério da Saúde, em conjunto com estados e municípios, iniciou a primeira etapa de 2020 da campanha de vacinação contra a doença.O foco são os jovens de 5 a 19 anos que ainda não receberam as doses da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).Até o dia 13 de março, pessoas dessa faixa etária podem procurar qualquer posto do Estado, levando carteirinha de vacinação para que um profissional de saúde verifique a necessidade de aplicação da dose.Excepcionalmente, a cidade de São Paulo aumentou em dez anos a idade limite, para 29 anos, buscando aumentar a cobertura vacinal entre os adultos da cidade.Desde o início dessa etapa da campanha, mais de 859,8 mil pessoas entre 5 e 19 anos compareceram aos postos no estado de São Paulo, segundo a secretaria.