SP faz bloqueios em avenidas a partir de segunda (4) para forçar isolamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão Bruno Covas (PSDB) começará a fazer bloqueios em avenidas importantes da capital a partir desta segunda-feira (4) com objetivo de reduzir a circulação de pessoas.

O movimento na cidade preocupa autoridades, que tentam reduzir a curva de contágio para não sobrecarregar o sistema de saúde.

Quatro grandes corredores terão apenas uma faixa de rolamento aberta aos veículos, devido em operação da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), com a Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Metropolitana).

As interdições, nesta segunda, das 7h às 9h, serão na avenida Moreira Guimarães com Miruna (zona sul); Santos Dumont com avenida do Estado (zona norte); Radial Leste com rua Pinhalzinho (zona leste); e Francisco Morato com rua Sapetuba.

No mesmo dia, também haverá blitz educativas, das 7h às 9h, na avenida Vital Brasil com rua Camargo e na avenida João Paulo I, altura do 2.868; ambas na zona oeste.

Avenida Radial Leste, que liga a região leste ao centro de SP, terá bloqueio Zanone Fraissat/Folhapress Avenida Radial O índice de isolamento social vem caindo no estado, o que preocupa autoridades. Nesta sexta-feira (1º), um feriado, ele foi de 56%. Na quinta-feira (30), porém, essa taxa chegou a 46%, menor marca das últimas semanas.

O poder público espera atingir ao menos 50%, mas o ideal seria a partir de 60%.

Por isso, segundo a prefeitura, se a adesão ao isolamento não aumentar, os bloqueios podem passar a ser feitos durante todo o dia, para aumentar o desestímulo às saídas.

A princípio, a prefeitura não fala em um bloqueio completo das vias. A Folha apurou que a prefeitura pretende manter o direito de ir e vir, mesmo que limitado, uma vez que, sem regras claras embasando uma medida mais radical, poderia haver questionamentos, inclusive judiciais.

A CET, no entanto, faz estudos para avaliar todas as possibilidades.

No dia 30, a cidade de São Paulo registrou 18 km de congestionamento (fluxo parado de veículos) às 8h30 desta quinta-feira (30), o maior volume desde o dia 24 de março, que marcou o início da quarentena no estado.

Além do congestionamento, a tendência tem sido de crescimento da lentidão no trânsito desde a semana passada. As duas métricas sinalizam aumento do volume de veículos nas ruas e pode indicar que o paulistano está flexibilizando o isolamento, segundo a Secretária de Mobilidade e Transportes da cidade.