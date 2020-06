SP chega a 248.587 casos de Covid-19 e ultrapassa a Itália em números absolutos

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo chegou à marca de 248.587 casos de Covid-19 nesta quinta-feira (25) e ultrapassou a Itália em 9.177 infectados. O país, primeiro da Europa atingido pela pandemia, em janeiro, quase um mês antes do Brasil, registrou 239.410, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O número de mortes por Covid-19 no estado soma 13.759, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi (zona sul). Em 24 horas, o número de óbitos aumentou 3%.

A taxa de ocupação de leitos de UTI reservados para pacientes com Covid-19 alcançou nesta quinta 65,5% no estado e 67,9% na Grande São Paulo -5.608 pacientes com confirmação ou suspeita da doença estão internados em UTIs e 8.369, em enfermarias.